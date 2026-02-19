«Ведомости»: группа «Арнест» выкупит Avon Россия

Производитель товаров повседневного спроса «Арнест Юнирусь» (бывшая Unilever) выкупит российскую косметическую компанию Avon, которая сейчас принадлежит бразильской Natura&Co. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей «Арнест Юнирусь» и «Avon Россия».

По информации издания, сделку уже одобрила правкомиссия по иностранным инвестициям. Собеседник из «Арнест Юнирусь» рассказал, что компания приобретает у Natura&Co все производственные и операционные активы Avon в России. Сумма сделки составила 2,52 млрд рублей.

Как отмечается в публикации, за счет приобретения Avon «Арнест Юнирусь» выходит на рынок парфюмерии и декоративной косметики.

В январе 2026-го Natura&Co продала Avon Products американскому инвестфонду Regent LP, но российские активы в сделку не вошли. После 2022-го Avon прекратил инвестиции в Россию. Российская организация работала самостоятельно с полной локализацией операционных процессов. О полном уходе компании из страны официально не говорилось. Но в апреле 2023 года концерн, по данным Ъ, начал подготовку к продаже своего единственного предприятия. Переговоры шли с пулом инвесторов, среди которых были Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала. Но осенью 2023 года Natura & Co заявила, что решила не продавать активы и оставить бизнес в России. По данным собеседников Ъ, тогда американскую компанию мог отпугнуть дисконт, с которым российские власти требовали продавать активы

Группа «Арнест» Алексея Сагала была основана в 1993 году на базе Невинномысского завода бытовой химии. После февраля 2022 года «Арнест» выкупила активы нескольких зарубежных компаний, включая Ball Corporation, Oriflame, Heineken. В 2024-м компания приобрела бизнес холдинга Unilever, выпускавшего косметику и средства для ухода за собой («Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам»), а также бытовую химию, мороженое и продукты питания. В ноябре 2025-го «Арнест Юнирусь» решила выйти в премиальный сегмент и выпускать уходовые средства со средним чеком 3–6 тыс. руб.