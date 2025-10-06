«Арнест Юнирусь» прихорашивается

«Арнест Юнирусь», производящая недорогую косметику, в частности под такими брендами, как Camay, «Дав», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» решила выйти в премиальный сегмент. Теперь компания будет выпускать уходовые средства со средним чеком 3–6 тыс. руб. Покупатели все чаще обращают внимание именно на дорогую косметику, соглашаются эксперты.

«Арнест Юнирусь» занялась выпуском премиальной уходовой косметики и запустила новый бренд BioCode со средним чеком 3–6 тыс. руб., сообщили “Ъ” в компании. В новую линейку вошли средства для очищения, дневного и ночного ухода, SPF-защиты и антивозрастные кремы. Косметика создана при сотрудничестве с московским Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК).

Группа «Арнест» Алексея Сагала была основана в 1993 году на базе работающего с 1971 года Невинномысского завода бытовой химии. Там, в частности, производится лак для волос «Прелесть». После февраля 2022 года «Арнест» выкупила активы нескольких зарубежных компаний, покинувших российский рынок: бизнес американской Ball Corporation, производящей алюминиевую упаковку, бизнес шведского производителя косметики Oriflame, пивоваренные заводы нидерландской Heineken.

В 2024 году компания приобрела бизнес транснационального холдинга Unilever, выпускавшего косметику и средства для ухода за собой (бренды «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам»), бытовую химию («Доместос»), мороженое («Магнат» «Корнетто», «Инмарко», Ekzo) и продукты питания («Кнорр»).

Unilever продала свое подразделение в РФ (ООО «Юнилевер Русь») оценочно за 35–40 млрд руб. «Арнесту» в результате сделки перешли производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. В марте 2025 года компания сменила название на «Арнест Юнирусь». По данным СПАРК, выручка компании по итогам 2024 года выросла на 15% год к году, до 71,4 млрд руб., чистая прибыль — почти вполовину, до 7,1 млрд руб.

Как пояснила “Ъ” заведующая отделением косметологии ИПХиК Анна Стенько, одним из основных ингредиентов новой линейки косметики «Арнест Юнирусь» станет гиалуроновая кислота. Этот увлажняющий компонент в том или ином виде встречается почти во всех современных антивозрастных средствах. По данным «Нильсен», продажи антиэйдж-косметики в рознице за последний год выросли на 13,8% в натуральном выражении, в денежном — на 5,4%.

Сегмент антивозрастной косметики растет прежде всего из-за увеличения числа потребителей старшего возраста. По данным Росстата, в стране живет около 44 млн женщин старше 40 лет. Дополнительным драйвером продаж таких средств становится рост числа покупателей из числа мужчин (см. “Ъ” от 26 августа).

При этом потребителей сейчас все меньше привлекают средства из сегмента масс-маркет. Так, согласно сервису «Чек Индекс», в первой половине 2025 года средний чек при покупке косметики вырос на 10%, но число покупок упало на 3%. В условиях высокой инфляции покупатели все чаще отдают предпочтение пусть и более дорогим средствам, но с видимым эффектом.

Однако на российском рынке пока довольно мало марок, работающих в премиум-сегменте. В сети «Иль де Ботэ», которая специализируется на продажах такой косметики, долю локальных брендов на своих полках оценивают всего в 2%. Для становления бренда премиальной косметики важно не только высокое качество продукта, но и серьезные инвестиции в маркетинг, отмечает глава сети Евгений Дроздов. Кроме того, потребителям, по его словам, «банально нужно время на то, чтобы поверить в добавленную стоимость предлагаемого продукта».

Виктория Колганова