На Центральном рынке Глазова из-за снега обрушилась кровля

Кровля одного из торговых рядов на Центральном рынке Глазова обрушилась из-за обилия снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Telegram канал «Жизнь Глазова и севера Удмуртии»

Инцидент произошел еще днем 17 февраля. При этом отмечается, что была повреждена кровля неэксплуатируемого навеса. Пострадавших нет.

Напомним, вчера у жилого пятиэтажного дома на ул. Пушкинской в Ижевске также обрушилась кровля. В администрации Ижевска сообщили, что к вечеру теплоснабжение в доме было восстановлено, в ближайшее время будут проведены работы по восстановлению стропильной системы и кровли в жилом доме.

Также вчера сломалась крыша коровника в селе Турецкое Балезинского района. Тогда под снегом оказались 30 животных. Среди спасенных коров были травмированные и погибшие.