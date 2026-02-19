Пять человек спасены из-под завалов обрушившегося цеха липецкого «Моторинвеста»

В Липецкой области из-под рухнувшей крыши одного из цехов «Моторинвеста» спасатели извлекли пятерых человек. Их осматривают медики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Информации о состоянии пострадавших пока нет. По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше. На месте продолжаются спасательные работы, увеличена группировка сил и средств, уточнил губернатор.

Обрушение произошло сегодня утром. Завод «Моторинвест» запустили в 2014 году. На предприятии ведется сборка Great Wall Hover, с 2022 года — электромобилей китайской компании Dongfeng (под маркой Evolute).