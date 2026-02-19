В Полевском дело о гибели подростка в бассейне вернули прокурору

Свердловский областной суд отменил приговор суда первой инстанции бывшему руководителю физкультурно-оздоровительного комплекса и тренеру-преподавателю по плаванию по делу о гибели 12-летнего ребенка в бассейне, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

В ноябре 2023 года во время занятия в бассейне ФОК утонул 12-летний мальчик. Ребенок нырнул на дно бассейна и сдвинул расположенную там решетку. Руку мальчика засосало в трубу водоотведения — он не смог всплыть, а взрослых рядом не оказалось.

Суд установил, что бывший руководитель комплекса допустил к тренировкам несовершеннолетних в бассейне с неисправной защитной решеткой. Кроме того, он не нанял инструктора-методиста по работе с детьми и не предусмотрел место дежурного инструктора. В свою очередь тренер-преподаватель не проинформировала детей об опасности, покинула группу во время тренировки и не предприняла своевременные меры для спасения утопающего.

В ноябре прошлого года Полевской городской суд признал обоих виновными по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Бывшего руководителя приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года, штрафом 200 тыс. руб. Тренеру-преподавателю назначили два года лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью, но наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор был обжалован адвокатами осужденных, потерпевшими и прокурором. Свердловский облсуд, рассмотрев апелляционные материалы, отменил приговор и вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Полина Бабинцева