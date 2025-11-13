В Полевском осудили тренера и экс-главу ФОК, по вине которых утонул подросток

Полевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя и тренера-преподавателя по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса, где на тренировке по плаванию утонул 12-летний подросток, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Они признаны виновными в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Напомним, в ноябре 2023 года 12-летний подросток нырнул на дно бассейна и сдвинул решетку, что привело к всасыванию его руки в трубу водоотведения. В результате мальчик не смог всплыть и утонул.

Суд установил, что бывший руководитель комплекса допустил к тренировкам несовершеннолетних в бассейне с неисправной защитной решеткой. Кроме того, он не нанял инструктора-методиста по работе с детьми и не предусмотрел место дежурного инструктора. В свою очередь тренер-преподаватель не проинформировала детей об опасности, покинула группу во время тренировки и не предприняла своевременные меры для спасения утопающего.

Экс-руководитель частично признал свою вину, в то время как тренер-преподаватель не признала ее. Суд приговорил бывшего руководителя к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. руб. Его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, на один год. Тренеру-преподавателю назначили два года лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью, но наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Полина Бабинцева