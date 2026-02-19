«Фармасинтез» поддержал идею о компенсации успешных клинических исследований

Компенсация фармкомпаниям затрат на клинисследования, которые приводят к созданию инновационных препаратов, выгодна как для государства, так и для бизнеса, считает основатель и президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

Идею о такой поддержке производителей недавно выдвинул Минпромторг. Механизм предусматривает компенсацию фармкомпаниям расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований, говорил глава ведомства Антон Алиханов. При этом на поддержку компании могут рассчитывать, только если их разработки привели к созданию «первого в классе» лекарства либо средства, терапия которым превосходит существующие методы лечения.

«С одной стороны, государство получает фактически стопроцентную гарантию, что средства, вложенные в клинические исследования, не потрачены зря… С другой — для бизнеса тоже это очень важно: мы сильно рискуем на клинике первой-второй фазы. Третья фаза дает почти стопроцентный результат, но для многих компаний и она становится барьером, потому что дорого и долго»,— отметил Викрам Пуния.

По словам господина Пунии, фокус в инновациях сейчас делается на онкологии, а также аутоиммунных и редких заболеваниях. «Но кардиология, эндокринология, диабет тоже очень важны»,— подчеркнул он.

В портфеле «Фармасинтеза» сейчас есть два инновационных препарата, еще несколько готовятся к выводу на рынок. В эти новые разработки компания планирует вложить суммарно более 10 млрд руб.

