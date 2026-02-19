Цена нефти Brent превысила $71 за баррель впервые с 29 января

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $71 за баррель впервые с 29 января, следует из данных торгов.

По состоянию на 14:19 мск котировки росли на 1,2% и достигали $71,2 за баррель.

В феврале североморская Brent поднималась выше $70 за баррель, вернувшись к уровням августа прошлого года. Инвесторы реагируют на обострение противостояния США и Ирана. Одновременно увеличивается спрос на российскую Urals.

