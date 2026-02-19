Президент Киргизии назначил нового главу Госкомитета нацбезопасности

Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Жумгалбек Шабданбеков поступил на службу в органы нацбезопасности в 1994 году. Работал в Службе госохраны, в 2020 году стал зампредседателя ГКНБ. В 2022 году получил звание генерал-майора.

Также назначены трое новых министров. Урматбек Шамырканов занял пост министра чрезвычайных ситуаций, Талантбек Солтобаев — министра транспорта и коммуникаций, Акыл Токтобаев — министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Предыдущие главы этих ведомств были уволены 16 февраля, причины неизвестны.

10 февраля президент Киргизии уволил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков, один из его замов. Военная прокуратура Киргизии сообщила, что нескольких сотрудников ГКНБ уволили после проверки по поручению президента.

