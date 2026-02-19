Минспорта направит 5 млрд рублей на развитие спорта в новых регионах России

Минспорта планирует выделить 5 млрд руб. в 2026 году на развитие спорта в новых регионах России. Об этом «Ъ» сообщил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Общие расходы по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на текущий год запланированы на уровне 74,5 млрд руб. По словам господина Дегтярева, деньги в первую очередь направляются на развитие современной спортивной инфраструктуры по всей стране. В этом году запланирован ввод более 30 капитальных спортивных объектов, создание свыше 300 «умных» спортплощадок, бассейнов и площадок ГТО. Также планируется капитальный ремонт десятков региональных спортивных объектов.

«Отдельный блок — развитие спорта в воссоединенных регионах. Совокупный объем финансирования их социально-экономического развития превышает 5 млрд руб.», — сказал министр. Он добавил, что дополнительно предусмотрены средства на капремонт и реконструкцию спортивных объектов, новое строительство.

Подробнее об этом — в интервью Михаила Дегтярева «Ъ».