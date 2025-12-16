Сирийскому лидеру умывают руки

Президент США Дональд Трамп снял ответственность с сирийского коллеги Ахмеда аш-Шараа за происшедшее 13 декабря в Пальмире убийство американских граждан. Два дня спустя после трагедии, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, глава Белого дома пояснил, что район, где произошел инцидент, не контролируется силами переходной администрации в Дамаске и что настоящую ответственность за происшедшее несет «Исламское государство» (ИГ, группировка признана в РФ террористической и запрещена). Впрочем, как ожидается, США вполне могут надавить на Сирию, чтобы та устроила чистку внутри своих органов безопасности и отстранила от руководящих должностей бывших членов исламистских группировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

С заявлением по Сирии Дональд Трамп выступил вечером 15 декабря. Он заявил, что террорист, убивший в выходные двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в Пальмире, не имеет никакого отношения ни к Ахмеду аш-Шараа, ни к его ближнему окружению. «Это связано с ИГ (признано в России террористическим и запрещено.— “Ъ”)»,— заявил господин Трамп. Он назвал президента Сирии «сильным человеком», который «очень сожалеет» о теракте. «Новый лидер — сильный человек, и это именно то, что необходимо: это (Ближний Восток.— “Ъ”) суровый регион,— подчеркнул президент США. Это часть Сирии (где произошло нападение на американцев.— “Ъ”), над которой они (власти Арабской Республики.— “Ъ”) в действительности не имеют особого контроля».

Господин Трамп повторил уже звучавшую на днях угрозу, что ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено) будет жестко наказано за вылазку.

Гибель двух американских военнослужащих и одного американского переводчика произошла 13 декабря в Пальмире (провинция Хомс). Во время встречи американского военачальника с одним из представителей МВД Сирии, которая была как раз посвящена совместной борьбе Дамаска и Вашингтона с глобальным джихадизмом, сотрудник сирийского ведомства открыл беспорядочный пулеметный огонь, в результате чего удар приняли на себя бойцы американского патруля, охранявшие переговоры, и один сирийский военнослужащий.

Ответственность США сразу возложили на ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено).

По данным AP, совершивший нападение злоумышленник был принят на службу в МВД Сирии всего два месяца назад.

Сначала он устроился в ведомство в качестве охранника, однако позже был переведен на другую, более низкую должность из-за подозрений в связях с группировкой ИГ (признана в РФ террористической и запрещена).

Призывы ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено) к своим сторонникам на Ближнем Востоке нападать на представителей сирийского переходного правительства «всякий раз и везде, где это возможно» усилились в течение последних нескольких недель — сразу после того, как Сирия 10 ноября официально присоединилась к глобальной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Кроме этого, как утверждают мониторинговые организации, наблюдающие за деятельностью глобальных террористических группировок, ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено) запустило кампанию с призывом убивать американских граждан.

Несмотря на то что господин Трамп не стал публично критиковать сирийского лидера за происшедшее, есть предположение, что Белый дом использует этот случай для закулисного давления на Дамаск. Как заявили эмиратскому изданию The National ближневосточные источники в сфере безопасности, администрация господина Трампа, скорее всего, потребует от переходной администрации Сирии кадровой встряски в аппарате безопасности и создания тщательной системы критериев для отбора кандидатов. Кроме того, как считают собеседники The National, Вашингтон может оказать давление на Дамаск, чтобы тот лишил руководящих должностей сторонников жесткой линии — де-факто людей из окружения господина Аш-Шараа, сражавшихся с ним в составе группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена).

«В системе (руководстве Сирии.— “Ъ”) могут быть тысячи таких, как нападавший из Пальмиры»,— не исключил источник издания. По его словам, переходная администрация поспешила привлечь к работе в армии и силовых структурах как минимум 100 тыс. человек сразу после свержения президента Башара Асада год назад. Многие из этих людей, замечает собеседник The National,— представители суннитского большинства, которые разделяют исламистские идеи.

Сейчас, рассуждают источники, у господина Аш-Шараа есть эффективный выход из ситуации — пойти на еще более глубокое сотрудничество с США и «предоставлять американцам больше разведывательной информации об ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— “Ъ”) для организации ответного удара». Такой канал обмена данными уже был налажен.

Нил Кербелов