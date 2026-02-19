В РЖД оценили Рижский вокзал в 4 млрд рублей

Стартовая цена Рижского вокзала на предстоящих торгах составит чуть больше 4 млрд руб., рассказала первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская.

«Планируем в начале марта объявить (торги.—"Ъ")»,— уточнила госпожа Котковская на конференции, посвященной корпоративному имуществу холдинга (цитата по «Интерфаксу»).

Из презентации РЖД следует, что общая площадь двух зданий, в том числе вокзала, которую реализуют на торгах, достигает 7,7 тыс. кв. м. Также на аукционе продадут 7,7 га прилегающих территорий.

На прошлой неделе правительство одобрило продажу Рижского вокзала на открытом аукционе. Вопрос о сделке выносили на обсуждение еще осенью 2024 года. Причины продажи актива не раскрывались. С 1 марта 2023 года вокзал был на реконструкции, а в сентябре 2024-го его работу восстановили после реорганизации путей для запуска МЦД-4.