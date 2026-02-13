Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала на открытом аукционе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Начальную цену определят по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика.

Совет директоров РЖД в конце сентября 2024 года включил в повестку вопрос о предварительном одобрении сделки. В начале ноября того же года холдинг сообщил о повторном рассмотрении темы. Стоимость актива оценивалась примерно в 1 млрд руб. Причины продажи не раскрывались. Здание закрывали на реконструкцию 1 марта 2023 года. В сентябре 2024 года его работу восстановили после реорганизации путей для запуска МЦД-4.

Рижский вокзал построен в 1897–1901 годах по проекту С. Бржозовского под руководством Ю. Ф. Дидерихса. Изначально он связывал Москву с незамерзающими портами Балтики. Вокзал использовали как съемочную площадку для фильмов «Баллада о солдате», «Вокзал для двоих», «Адмирал», а в «Семнадцати мгновениях весны» здание «сыграло» сразу два зарубежных вокзала. За время существования объект неоднократно менял названия — от Виндавского до нынешнего Рижского.