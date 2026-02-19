Уголовное дело об ущербе природе на 300 млн рублей возбуждено в Ангарске

В Ангарске (Иркутская область) возбуждено уголовное дело о причинении ущерба почве на сумму более 299 млн руб. (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, крестьянско-фермерским хозяйством при ведении работ на двух земельных участках площадью более 140 га в районе поселка Мегет было допущено загрязнение плодородного слоя почвы отходами животноводства. Спецплощадка для их размещения отсутствовала.

Прокуратура внесла представления мэру Ангарского городского округа Сергею Петрову и главе крестьянско-фермерского хозяйства.

Александра Стрелкова