Geely может локализовать в Нижнем Новгороде производство Monjaro и Emgrand

Китайский производитель автомобилей Geely планирует наладить производство кроссовера Monjaro и седана Emgrand на заводе в Нижнем Новгороде, сообщил «Ъ» со ссылкой на два источника 16 сентября 2025 года. Финальное решение по линейке не принято, один из источников допускает, что в контуре переговоров может появиться и седан Preface.

Предположительно идет о сотрудничестве со структурами АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). Оно владеет брендом Volga и на правах аренды имеет доступ к конвейеру нижегородского автозавода, где до 2022 года собирали автомобили Volkswagen. В Geely оперативный комментарий «Ъ» не предоставили.

Как отмечал в начале сентября первый вице-премьер Денис Мантуров, на весну 2026 года запланировано начало производства в Нижнем Новгороде автомобилей Volga. В мае 2024 года на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде ПЛА представила премьер-министру Михаилу Мишустину предполагаемые модели: седан С40 и кроссоверы К30 и К40. Автоэксперты усмотрели в них Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus суббренда Changan, а также Changan Uni-Z. Начало производства было запланировано на конец 2024 года, но этого не случилось.

По информации «Ъ», теперь Changan договаривается о сотрудничестве с калининградским «Автотором». В пресс-службе предприятия комментировать эту тему не стали. При этом на сайте Росстандарта есть информация, что на модель Changan CS55 Plus уже оформлено ОТТС сборки «Автотора».

В ПЛА заявили «Ъ», что «не ведут переговоры с Geely по выпуску моделей данной компании в России». Там добавили, что изучаются различные возможности для выхода на рынок легковых авто, включая разработку собственной платформы, сотрудничество с поставщиками агрегатов и компонентов, а также кооперацию с зарубежным автопроизводителем.