Песков прокомментировал позицию Украины по участию россиян в Паралимпиаде

Спорт должен быть свободен от политики, все спортсмены вправе выступать на международных соревнованиях под своими флагами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что, в целом, спорт никогда не должен становиться жертвой политики»,— заявил господин Песков на брифинге. Так пресс-секретарь прокомментировал заявление властей Украины о бойкоте украинскими чиновниками Паралимпиады, если организаторы не пересмотрят решение об участии россиян и белорусов с национальной символикой.

Господин Песков подчеркнул, что Олимпиада — это спортивное состязание, а не «политические гонки».

Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии в сентябре 2025 года. В начале года IPC разрешил россиянам подавать заявки на приглашения в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.