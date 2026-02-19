Der Spiegel: ЦРУ знало о планах подрыва «Северного потока»

В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) еще на ранних этапах знали о подготовке диверсии на газопроводе «Северный поток», подрыв которого был совершен в сентябре 2022 года. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным Der Spiegel, украинские специалисты по диверсиям обсуждали возможность взорвать «Северный поток» с агентами ЦРУ весной 2022 года. Как сообщают источники издания, представители американской спецслужбы знали об этих планах больше, чем предполагалось ранее. Также сообщается, что изначально они одобрительно высказывались о каких-то вариантах диверсии и обменивались с украинской стороной техническими деталями. Однако, по данным издания, позже агенты ЦРУ стали резко выступать против совершения диверсии.

Der Spiegel еще в 2022 году писал, что у ЦРУ были определенные сведения о планах подрыва «Северного потока». По данным издания, ЦРУ в августе 2022 года предупреждало власти ФРГ о том, что в отношении ее объектов критической инфраструктуры на Балтийском море может быть осуществлена диверсия. В самом ЦРУ отрицают информацию Der Spiegel. Издание отмечает, что, возможно, агенты американской спецслужбы изначально хотели собрать больше информации о готовящейся диверсии, поэтому и высказывали одобрение. Другая версия состоит в том, что если агенты на Украине одобряли диверсию, то, когда информация о ней дошла до Вашингтона, там высказались против этого.

Яна Рождественская