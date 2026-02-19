Бывший замминистра обороны Тимур Иванов через суд потребовал отправки на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов подал в Мещанский суд Москвы иск к Минобороны, Военному комиссариату Москвы и Единому пункту отбора на контрактную службу, узнал «Ъ». Истец обвинил ответчиков в игнорировании его заявлений об отправке на СВО.

Первое подобное заявление Тимур Иванов подал в июле 2025 года. Бывший замминистра просил отправить его служить в должности майора. В октябре он получил отказ, поскольку в «группировке “Запад” отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре экс-замминистра составил повторное заявление, выразив готовность служить в любом звании и на любой должности.

В иске Тимур Иванов указывает, что на обращение ему должны были ответить в течение 30 суток, но ответ так и не поступил. Он просит суд признать бездействие ответственных лиц незаконным и обязать ответчиков направить его на воинскую службу по контракту.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 года колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». По второму уголовному делу он обвиняется в получении взяток и отмывании денег. Фигурант вину не признает.

