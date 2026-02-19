Следствие попросило арестовать министра культуры Башкирии Шафикову

СКР попросил Басманный районный суд Москвы отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ей вменяют растрату и получение взяток в особо крупном размере. Это следует из данных картотеки инстанции.

О задержании министра стало известно 18 февраля. По данным СМИ, чиновницу подозревают в превышении полномочий при госзакупках. Подробности дела неизвестны. Заседание об избрании меры пресечения должно состояться сегодня.

Амина Шафикова возглавила минкульт Башкирии в 2012 году. Ранее она возглавляла Уфимскую государственную академию искусств. В 2002 году госпожа Шафикова получила статус заслуженной артистки республики, а в 2024 году — статус народной артистки.

Никита Черненко