Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Утром 18 февраля правоохранительные органы задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Об этом сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники. Дело ведет ГСУ СКР.

Как пишет UFA1.ru со ссылкой на местные СМИ, госпожу Шафикову подозревают в превышении должностных полномочий. В пресс-службе башкирского Минкульта отказались комментировать ситуацию.

Амина Шафикова занимает пост министра культуры Башкирии с 2012 года. До этого, с 2010 по 2012 год, возглавляла Уфимскую государственную академию искусств. В 2002 году стала заслуженной артисткой республики, в 2024-м — получила статус народной артистки.