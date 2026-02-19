Владимир Потанин подал иск к бывшей жене в Арбитражный суд Москвы

Президент «Норникеля» Владимир Потанин подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшей жене Наталье Потаниной. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. Заявление подано в инстанцию 18 февраля. Суть иска не раскрывается.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным источника «РИА Новости», президент «Норникеля» (владеет 37% акций компании) просит арбитраж запретить Наталье Потаниной продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона.

Владимир Потанин и Наталья Потанина состояли в браке с 1983 по 2014 год. После развода госпожа Потанина добилась в российских судах компенсации в $41,5 млн — менее 1% от общей стоимости активов пары. Бизнесмен утверждал, что бывшая жена получила около $84 млн. Наталья судится за 50% от всех дивидендов, выплаченных бизнесмену с 2014 года, и за такую же долю от элитной российской недвижимости. В сентябре 2025 года Апелляционный суд в Лондоне постановил, что госпожа Потанина имеет право на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли бывшего мужа в акциях «Норникеля».