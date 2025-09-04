Британский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в акциях «Норникеля»

Бывшая жена российского олигарха Владимира Потанина Наталья сможет претендовать на крупную долю его акций в «Норникеле». Соответствующее решение вынес сегодня Апелляционный суд Лондона, пишет Reuters.

Как уточняет агентство, Наталья Потанина хочет подать иск о компенсации еще с 2014 года, после официального развода с олигархом. Она будет претендовать на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли бывшего мужа в акциях «Норникеля». Кроме того, госпожа Потанина добивается 50% от всех дивидендов, выплаченных олигарху с 2014-го и той же доли от элитной российской недвижимости. На последнюю пара потратила примерно $150 млн.

На данный момент, сообщает Reuters, Владимиру Потанину принадлежит 37% акций «Норникеля». В денежном эквиваленте доля составляет почти $9 млрд.

По словам адвокатов Натальи Потаниной, после развода с олигархом в российских судах она смогла добиться компенсации в $41,5 млн — менее 1% от общей стоимости активов пары. При этом сам Владимир Потанин, отмечает Reuters, утверждал, что бывшая жена получила около $84 млн.

Изначально ходатайство госпожи Потаниной о подаче иска в 2019 году британский суд отклонил. Теперь же апелляция отменила предыдущее решение и позволила ей заново подать иск. В суде пояснили, что бывшая жена олигарха имеет на это право, поскольку «разорвала связи с Россией».