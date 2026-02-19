В Приэльбрусье при сходе лавины пострадал один человек

В Приэльбрусье при сходе лавины с северного склона горы Чегет, между поляной Азау и п. Терскол, пострадал один человек, но он отказался от медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Как отметили в ведомстве, снежная масса не вышла за пределы лавиноудерживающих устройств. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники.

Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, жертв нет.

В пресс-службе напомнили, что в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан — поляны Азау, Чегет и Большие Нарзаны.

Наталья Белоштейн