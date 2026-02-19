«Фармасинтез» потратит 3 млрд рублей на «патенты на полку»

Группа компаний «Фармасинтез» вложила уже 1,2 млрд руб. в создание препаратов по программе «патентов на полку» — тех, которые могут быть выведены на рынок в случае ухода иностранных производителей. Всего объем инвестиций в это направление составит 3 млрд руб., рассказал основатель и президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния в интервью «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Механизм «патенты на полку» в фармотрасли заключается в том, что локальные компании воспроизводят важные лекарства, которые есть в портфеле иностранных производителей, и проводят их клинические исследования. Таким образом, если иностранная компания уйдет с рынка, система здравоохранения не останется без необходимых лекарств. «Фармасинтез» за 2023-2025 годы по программе «патенты на полку» уже зарегистрировал около 40 препаратов.

«Конечно, нет никакой гарантии, что мы будем продавать эти препараты. Но тут стоит вопрос лекарственной безопасности страны»,— пояснил Викрам Пуния.

Виктория Колганова