Собянин: Москва справится со снегопадом

В Москве выпадет более 70% месячной нормы осадков, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Снег будет идти весь день, продолжится ночью и завтра.

«Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах,— написал господин Собянин в Telegram-канале.— Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится».

По словам мэра, в ликвидации последствий снегопада задействованы все городские службы, включая коммунальные и инженерные.

Сильный снегопад начался в Москве ночью 19 февраля. Во всем регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В московских аэропортах, уточнили в Минтрансе, отменены 19 рейсов, еще 14 — задержаны более чем на два часа, на запасные аэродромы направлены шесть самолетов. Пробки в столице достигли восьми баллов.