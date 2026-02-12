«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс в Доху из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 19 марта впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Доху (Катар), сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейс будет выполняться один раз в неделю по четвергам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Рейс U6-7135 будет вылетать из Екатеринбурга в 11:30 и прибывать в Доху в 14:50. Обратный рейс U6-7136 будет отправляться из Дохи в 15:50 и прибывать в Екатеринбург в 23:05.

«Катар — одно из самых новых и модных направлений для туристов, которое стало уже очень востребовано среди семей, пар и бизнес-туристов. Теперь от изумрудных Уральских гор до жемчужин Арабского залива — рукой подать»,— добавили в пресс-службе.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили о запуске программы продления ресурса самолетов Airbus A320.

Полина Бабинцева