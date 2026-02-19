Песков заявил о стабильном ведении Telegram-канала Кремля

Пресс-служба Кремля не испытывает трудностей с ведением Telegram-канала после замедления мессенджера. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«У нас, во-первых, много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них»,— пояснил господин Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ограничения Telegram связаны с невыполнением российских законов. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента. Господин Шадаев также обвинил руководство Telegram в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В мессенджере никаких нарушений шифрования данных не обнаружили.