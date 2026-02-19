Главное из интервью министра спорта Михаила Дегтярева

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью «Деньгам» рассказал о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену, судебной борьбе за допуск к турнирам, а также о финансировании спорта внутри страны. “Ъ” собрал ключевые заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О возвращении на международную арену Ситуация с допуском российских спортсменов «начинает меняться», хотя говорить о полном развороте преждевременно.

Исполком МОК снял ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

11 международных федераций уже имплементировали это решение.

Это открывает возможность участия сборной России в юношеских Олимпийских играх в Сенегале осенью 2026 года.

Ключевая задача — восстановление статуса Олимпийского комитета России. Все препятствия для этого устранены, решение должна принять юридическая комиссия и затем исполком МОК.

В качестве среднесрочной цели обозначена Олимпиада-2028 в США.

О работе в судах В 2025 году была активизирована юридическая защита интересов спортсменов.

ОКР совместно с федерациями выиграл ряд дел в CAS и арбитражах международных федераций. Это позволило восстановить права спортсменов в лыжных гонках, санном спорте, бобслее и настольном теннисе.

Именно благодаря этим решениям российские лыжники и саночники смогли выступить на зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе.

В дзюдо, самбо, кикбоксинге и тайском боксе российским спортсменам вернули право выступать под национальным флагом и гимном. На турнирах Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби и Токио сборная России завоевала 11 медалей.

О дискриминации россиян и реакции международных структур Российские спортсмены сталкиваются с «дискриминацией по национальному признаку» со стороны правительств ряда стран и отдельных федераций.

Например, Польша отказалась выдать визы российским пловцам, несмотря на допуск от World Aquatics. Это привело к тому, что Польша лишилась права проведения юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который перенесли в Албанию. Аналогичным образом Эстония была лишена права проведения чемпионата Европы по фехтованию.

В сложившейся ситуации «важно действовать с холодной головой» и не уходить в самоизоляцию.

Об отказе от самоизоляции К 2024 году среди части спортивных функционеров сформировалось стремление к самоизоляции и созданию альтернативных турниров вместо традиционных чемпионатов мира и Олимпиад. Мы этот процесс остановили. Изоляция несла риски для конкурентоспособности российского спорта.

Спортсменам необходимо соревноваться с сильнейшими в мире, а победы на международных стартах формируют спортивный резерв и мотивацию молодежи.

О текущем положении дел По данным Дегтярева: 67 международных федераций допускают российских спортсменов к соревнованиям;

более 4200 атлетов получили разрешение на участие;

в 2025 году на 40 чемпионатах мира и Европы завоевано 112 медалей (годом ранее — 71);

в 2026 году запланировано 106 чемпионатов мира и Европы, участие российских спортсменов предполагается минимум в 60 из них.

О финансировании спорта Расходы по госпрограмме «Спорт России» на 2026 год составят 74,5 млрд руб. Средства направят на: ввод более 30 капитальных спортивных объектов;

создание свыше 300 «умных» спортивных площадок, модульных залов и бассейнов;

строительство 35 ФОКОТов;

оснащение 66 спортивных учреждений;

поддержку 392 организаций спортивной подготовки.

Около 40% расходов программы — трансферты регионам.

Совокупные расходы на спорт в России, включая региональные бюджеты и средства госкорпораций и бизнеса, по оценке министра, превышают 610 млрд руб. в год.

О массовом спорте На проведение массовых мероприятий (ГТО, «Лыжня России», «Кросс нации», «Золотая шайба», «Кожаный мяч») ежегодно выделяется 1,8 млрд руб.

Еще около 900 млн руб. в год предусмотрено на программу «Земский тренер».

Сейчас физической культурой и спортом занимаются более 80 млн человек. Цель к 2030 году — превысить показатель в 90 млн.

Матвей Иващенко