В томском областном парламенте расформируют комитет по экономической политике

Законодательная дума Томской области планирует ликвидировать комитет по экономической политике. Этот вопрос комитет регионального парламента по законодательству, государственному устройству и безопасности обсудит на заседании 20 февраля.

Проект изменений в структуру думы внесли несколько депутатов. В их числе спикер Оксана Козловская и ее заместитель Александр Куприянец. «Вопросы, находящиеся в ведении указанного комитета, предлагается закрепить за бюджетно-финансовым комитетом законодательной думы Томской области, изменив его наименование на комитет законодательной думы Томской области по бюджету и экономической политике»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В составе комитета работают три комиссии: по вопросам агропромышленного комплекса, по промышленности и предпринимательству, а также по вопросам стратегического развития, науке, высшей школе и инновационной политике. Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года председатель комитета Виктор Власов досрочно сложил депутатские полномочия.

Валерий Лавский