Ректор томского вуза сдал депутатский мандат
Председатель комитета законодательной думы Томской области по экономической политике Виктор Власов досрочно сложил депутатские полномочия. Его отставка была принята на сессии регионального парламента 23 декабря.
По данным пресс-службы облдумы, господин Власов объяснил свою отставку возросшей нагрузкой на посту ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Он руководит вузом с 2012 года. «В. А. Власов является одним из ведущих специалистов России в области физики и химии плазмы и молекулярной физики. Основные результаты его научной работы получены в области экспериментального и теоретического исследования процессов взаимодействия высокочастотной плазмы с теплозащитными материалами, пиротехническими составами и их компонентами, используемыми в ракетно-космической технике»,— говорится на сайте ТГАСУ.
В 2021 году Виктор Власов во второй раз избрался в состав облдумы от одномандатного округа №7. Входил во фракцию «Единой России».