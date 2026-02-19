Великобритания ужесточит борьбу против мизогинии и порномести в интернете

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал разработку закона, по которому технологические компании должны будут в течение 48 часов удалять непристойный контент со своих платформ — соцсетей, фотовидеохостингов и т. п. В интервью The Guardian глава британского кабинета заявил: «Бремя борьбы с нарушениями больше не должно ложиться на жертв. Оно должно лечь на виновников и на компании, которые способствуют причинению вреда».

Речь идет прежде всего о непристойных фото и видео, в том числе так называемой порномести в отношении женщин. Кир Стармер подчеркнул, что «мизогинию часто оправдывают, преуменьшают или игнорируют. При этом аргументы от женщин отвергают как преувеличенные или "единичные случаи". Такая культура создает условия для попустительства».

Ожидается, что уже к лету британский регулятор Ofcom получит новые полномочия и сможет контролировать соблюдение требований. Платформы, включая социальные сети и сайты для взрослых, которые не примут меры, могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их мировой выручки, либо будут заблокированы в Великобритании.

Евгений Хвостик