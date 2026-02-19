Омская шоколадная фабрика завершила процедуру ликвидации

ООО «Омская шоколадная фабрика» завершило процедуру ликвидации юридического лица, которая велась с ноября 2025 года. Соответствующая запись была размещена в ЕГРЮЛ 17 февраля 2026 года.

В ноябре 2023-го УФНС Омской области подало заявление в арбитражный суд о признании фабрики банкротом с суммой исковых требований в размере 371 тыс. руб. В декабре того же года дело было прекращено.

В марте 2025 года ГУ ФССП по Омской области сообщило, что ООО «Изюминка Сибири» и ООО «Омская шоколадная фабрика» обязали выплатить 770 тыс. руб. в качестве компенсации за незаконное использование товарных знаков «Лакомка», «Вдохновение», «Талисман» и «Черное домино». С иском обратились ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн "Бабаевский"» и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика». По данным ведомства, «Омская шоколадная фабрика» в этот период уже не вела финансово-хозяйственную деятельность, ее осуществляла «Изюминка Сибири», у которой было то же самое руководство.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Омская шоколадная фабрика» была зарегистрирована в Омске в октябре 2012 года. С июня 2022-го директором организации являлась Любовь Погребняк, учредителем выступал Владимир Фогельман. В 2023 году выручка компании составила 713 тыс. руб., снизившись на 83 % по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток — 304 тыс. руб. О финансовой деятельности за 2024 год данные отсутствуют.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Изюминка Сибири» было зарегистрировано в июле 2021 года. Единственным учредителем выступала Любовь Погребняк. Организация была ликвидирована 11 декабря 2025 года.

Александра Стрелкова