«Известия»: популярным у россиян онлайн-казино CatCasino руководит дочь генерала ВСУ

Оксана Уразова, дочь генерал-майора ВСУ в отставке и бывшего сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова, руководит популярной в России сетью онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Фото: @oksanaumma Оксана Уразова

Сеть CatAffs работает в основном на аудиторию в России и странах СНГ. Как утверждает издание, площадка заказывала рекламу у исполнителя Егора Крида, блогеров Александра Зубарева и Zloy (Артура Нерчука). По оценке источников издания, чистая прибыль всех проектов CatAffs достигает $1 млн в день.

Утверждается, что Оксана Уразова сейчас живет в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва. Ее отец до своей отставки возглавлял департамент обеспечения войск и режима Генштаба ВСУ и курировал вопросы соблюдения воинской дисциплины, отмечается в публикации. «Известия» утверждают, что господин Уразов регулярно навещает дочь.

