Регпроект позволяет на Ставрополье качественно благоустраивать территории

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» кардинально меняет облик Ставропольского края. Жители сами голосуют за обновление парков, скверов и общественных пространств, а местные власти оперативно воплощают эти инициативы в жизнь.



В 2026 году планируется продолжить благоустройство общественных пространств на Ставрополье — от степных станиц до курортных городов. С 2017 года в сельских районах создали 88 новых объектов, и ежегодно добавляют не менее 11. Край уверенно лидирует в России по формированию комфортной среды: регион запустил пилотный проект еще в 2017 году, а с 2018-го участвует в его реализации на постоянной основе.

Жители напрямую влияют на выбор мест — через открытые рейтинговые голосования, где инициативы набирают десятки тысяч голосов. Таким образом, новые парки украшают широкие аллеи, энергоэффективное освещение, спортивные и детские площадки, зоны семейного отдыха. На благоустроенных территориях устанавливают видеонаблюдение и малые архитектурные формы — все для комфорта и безопасности местных жителей и туристов.

Красота на местах

Например, в Предгорном округе жители проголосовали за парковую зону в пос. Ясная Поляна на ул. Спортивной. Обустройство территории началось в начале 2026 года. Кстати, этот парк – абсолютный лидер народного рейтинга 2025 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»: он собрал более 27 тыс. голосов поддержки. Благодаря регпроекту, здесь появятся живописные аллеи, сотни саженцев, современное освещение, беседки и скамейки, а также вся инфраструктура, необходимая для ежедневного отдыха. Предгорье с начала программы обновило уже пять общественных пространств. Четыре из них превратились в полноценные парки. Яркий пример — парк в ст. Боргустанской, где в 2025 году проложили 2 км пешеходных дорожек, установили 50 лавочек и 30 урн. Это сделало территорию любимым местом отдыха семей с детьми.

В Курском округе стартовал второй этап благоустройства центрального парка в ст. Курской. Проект завоевал поддержку более 10 тыс. жителей. Первый этап завершили в рамках инициативного бюджетирования: уложили брусчатку на 5 тыс. кв. м, поставили 30 лавок и 20 урн. Теперь рабочие монтируют уличное освещение, обустраивают детские площадки и спортивные зоны общей площадью 1 тыс. кв. м, формируют зеленую зону с новыми посадками и возводят арт-объект «Я люблю Курскую» высотой 3 м. Объем финансирования превысит 46 млн руб., которые выделят из краевого, местного и федерального бюджетов.

Подрядчики в Новоселицком округе готовятся к работам в парковой зоне с. Новоселицкого. Здесь оборудуют спортплощадку с 10 уличными тренажерами и создадут пешеходные дорожки протяженностью 3 км, смонтируют систему видеонаблюдения и энергоэффективное освещение, установят 40 лавочек и десятки малых архитектурных форм. Общий бюджет проекта — 35 млн руб. Округ воплотил уже пять подобных проектов.

Курортный масштаб

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров недавно проверил ход работ на крупном объекте в Железноводске. Благоустройство общественной территории площадью 3,8 га выиграло IX Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования превышает 365 млн руб.: средства поступают из федеральных, краевых и местных бюджетов. Проект охватывает детские и спортивные площадки по 500 кв. м каждая, пешеходные и прогулочные зоны, набережную с пирсом и амфитеатром на 150 зрителей, экотропу длиной 1 км, площадки для маломобильных групп населения, зоны для малого бизнеса, отдыха и новые санитарные объекты. Строительная готовность объекта достигла 68%. Окончание работ запланировано на конец 2026 года.