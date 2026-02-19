ФСБ, ФСИН и СКР раскрыли ячейку террористов в колонии в Забайкалье

Сотрудники ФСБ совместно с ФСИН и СКР задержали семерых участников террористической ячейки, которую создали в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). В пресс-бюро ФСИН уточнили, что террористическую ячейку создали в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю.

Организаторов и основных участников ячейки задержали на территории Дагестана, Волгоградской области, Забайкальского и Краснодарского краев. Возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). В отношении организаторов также возбудили дело о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

В декабре Южный окружной военный суд приговорил к более чем 20 годам строгого режима бывших руководителей исправительной колонии №2 в Калмыкии. Их признали виновными в пособничестве террористам. В 2013 году в колонии создали ячейку сообщества «Ахлю Сунна Валь Джамаа» (организация признана террористической и запрещена в России).