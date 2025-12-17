Бывшему начальнику колонии в Калмыкии дали 22 года за пособничество террористам

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры обвиняемым в пособничестве террористам бывшему руководству исправительной колонии №2 в Калмыкии. Бывшему начальнику учреждения Павлу Батаеву дали 22 года строгого режима с отбыванием первых 7 лет в тюрьме. Его заместителя Артура Цамаева приговорили к 24 годам с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, сообщили в пресс-службе инстанции.

Помимо пособничества террористам фигурантов признали виновными в получении взяток, превышении и злоупотреблении полномочиями. Их лишили специальных званий подполковника и капитана внутренней службы.

Суд установил, что в 2013 году в колонии создали ячейку сообщества «Ахлю Сунна Валь Джамаа» (организация признана террористической и запрещена в России) и фонд взаимопомощи для ее финансирования. Фонд пополняли за счет находившихся на свободе членов ячейки.

Батаев и Цамаев помогали руководителю ячейки и в 2016-2017 годах передали ему мобильные телефоны, зарядки, не менее 60 SIM-карт, 10 флешек и трех Wi-Fi роутеров. Через них участники сообщества создавали счета, на которых хранили деньги, а также скачивали экстремистские и террористические материалы. За это руководство ИК-2 получило взятку в 198 тыс. руб. Указывается, что они регулярно получали деньги от осужденных за покровительство и пособничество.

Павел Батаев и Артур Цамаев не признали вину. В марте 2024 года по делу о создании террористического сообщества приговорили пятерых заключенных ИК-2. Они получили от 7 до 9,5 года колонии.

Никита Черненко