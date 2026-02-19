В России выросло число студентов из Латвии, Эстонии и Румынии

Число студентов из Латвии, Эстонии и Румынии, обучающихся в российских вузах, в 2025/26 учебном году выросло. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Минобрнауки. При этом общее количество студентов из недружественных стран по сравнению с прошлым годом упало почти на четверть — с 6521 до 4983 человек.

По данным издания, в 2025/26 учебном году по сравнению с предыдущим годом число обучающихся из Латвии выросло с 605 до 615 человек, а из Эстонии — с 363 до 380 человек. Количество студентов с паспортом Румынии возросло с 15 до 24 человек. Число обучающихся из Украины упало на треть — с 3646 до 2295. Украина, однако, осталась абсолютным лидером среди недружественных стран по количеству обучающихся в российских вузах граждан.

Четвертой после Украины, Латвии и Эстонии по данному показателю страной стала Южная Корея. Число ее студентов в вузах России снизилось с 319 до 258. Далее в рейтинге идут Германия, Болгария, Литва, США, Греция, Италия и Япония. Количество обучающихся из этих стран также снизилось. Не изменилось в 2025-м число студентов с паспортами Словакии (53), Канады (36), Нидерландов (10), Словении (7) и Исландии (1).

«Ъ» писал, что Минобрнауки расширило господдержку для иностранных обучающихся. В 2025 году 2 тыс. студентов получили выплату, а в 2026-м их будет уже в полтора раза больше. Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести число студентов-иностранцев в России до 500 тыс.

