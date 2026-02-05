Студентов из-за границы завлекают грантами

Минобрнауки меняет систему поддержки иностранных студентов. Обучающиеся, поступившие в вузы по международной олимпиаде Open Doors, теперь могут рассчитывать на грант, компенсирующий расходы на дорогу, проживание и медицинскую страховку. В 2025 году, выяснил “Ъ”, более 2 тыс. студентов получили выплату, в этом году их будет уже в полтора раза больше. Минобрнауки намерено и дальше увеличивать количество обучающихся из других стран, пользующихся господдержкой. Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести число студентов-иностранцев в России до 500 тыс.

В Минобрнауки, отвечая на запрос “Ъ”, предоставили подробные данные о новых мерах государственной поддержки иностранных студентов в текущем учебном году.

2 тыс. обучающихся получили правительственные гранты, покрывающие расходы на дорогу в Россию и обратно (один раз за время обучения), на проживание в общежитии и медицинскую страховку, а также предполагающие ежемесячную стипендию тем, кто учится без троек. Ее размер устанавливается ежегодно — сейчас она составляет 22,4 тыс. руб.

Больше всего грантов — 1069 — выделили студентам магистратуры, еще 654 — обучающимся в бакалавриате, 112 — в специалитете и 165 — аспирантам.

Распределение выплат прошло по новым правилам, рассказали в Минобрнауки. Поддержку могут получить участники международной олимпиады Open Doors, которую с 2017 года проводит ассоциация «Глобальные университеты» по 14 разным профилям. Победители и призеры состязания могут рассчитывать на бесплатное обучение в одном из 24 вузов, входящих в ассоциацию (например, в НИУ ВШЭ, МГИМО, МГТУ имени Баумана). Места для таких студентов выделяются в рамках правительственной квоты, но она не предполагает финансовой поддержки учащихся.

Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, получили гранты согласно новым правилам. Списки таких абитуриентов предварительно проходят согласование в Минобрнауки, МИДе и Россотрудничестве. Организационно-методическим сопровождением и распределением выплат занимается подведомственное Минобрнауки ФГБУ «Интеробразование».

Получившие грант студенты должны отучиться на подготовительном факультете, чтобы освоить русский язык. Исключение делается только для тех, кто ранее учился в России либо выбрал образовательную программу на иностранном языке. Грант не будет выплачиваться во время академического отпуска или отпуска по беременности и уходу за ребенком, а также в случае, если студент решит сменить форму обучения.

Минобрнауки также определило и количество грантов на 2026/27 учебный год: их получат уже 3 тыс. иностранных студентов.

Как и в текущем году, студентам магистратуры выделено больше всего грантов — 1800, студентам бакалавриата достанется 900 грантов, специалитета — 120 и аспирантуры — 180. В дальнейшем министерство намерено увеличивать число студентов, получающих грантовую поддержку.

Отметим, что по правительственной квоте в России ежегодно приезжают учиться 30 тыс. студентов из других стран. Общее же количество иностранцев, обучавшихся в вузах в рамках квоты в 2024 году (данные за 2025 год в Минобрнауки пока не подвели), составило 52,1 тыс. человек, то есть 17,4% от их общего числа. Остальные оплачивали обучение самостоятельно. Согласно президентскому указу о национальных целях развития, к 2030 году число иностранных студентов в России должно достигнуть полумиллиона человек. Гранты рассматривают в Минобрнауки как один из способов привлечения иностранцев в российские вузы.

«Эту меру (грантовую поддержку студентов-иностранцев.— “Ъ”) можно оценивать исключительно положительно как с экономической, так и с дипломатической точки зрения»,— уверена профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Эксперт отмечает, что выделенные таким образом деньги остаются в экономике России, к тому же студенты, обучающиеся с грантовой поддержкой, все равно тратят полученные деньги также внутри страны. С другой стороны, отмечает эксперт, благодаря грантам в страну приедут мотивированные и способные студенты, приложившие значительные усилия, чтобы пройти отбор: «Это значит, что они были заинтересованы тут учиться, а не просто попасть в страну». «Нередко именно такие студенты в будущем будут занимать руководящие должности в своих странах и транслировать там российские ценности, усвоенные во время обучения»,— заключает профессор.

Полина Ячменникова