Дисконт на нефть Urals в портах Балтики достиг максимума с весны 2023 года

Дисконт на российскую нефть Urals в балтийских портах на неделе с 9 по 13 февраля вырос на $0,7, до $28 за баррель (FOB Приморск / Усть-Луга), подсчитали в Argus. Это максимальный показатель с апреля 2023 года. В абсолютном выражении за неделю Urals на этом базисе подешевела на $1,77 за баррель, до $42,28 за баррель.

Рост скидок на российскую нефть в балтийских портах аналитики объясняют удорожанием фрахта и ограниченным интересом импортеров. Так, согласно Argus, стоимость аренды танкера для доставки 100 тыс. тонн Urals из Приморска на западное побережье Индии и в северные порты Китая за неделю выросла на $1,01, до $13,43 за баррель и $16,22 за баррель соответственно.

Увеличение ставок обусловлено, в частности, введением ледовых ограничений. Предложений судов ледового класса, готовых перевозить российские грузы, недостаточно, что будет способствовать дальнейшему удорожанию фрахта, приводит Argus мнение участников рынка.О критической ситуации с экспортом через порты Балтики из-за сложной ледовой обстановки сообщали компании и отраслевые ассоциации в письмах Минтрансу

Рост дисконта фиксируется и в портах назначения. Скидка на Urals с доставкой на западное побережье Индии в апреле увеличилась на $0,6, до $12,5 за баррель, также обновив максимум двухлетней давности. В Китае дисконт держится на уровне $11 за баррель, однако по отдельным партиям достигает $14.

Несмотря на сложности, отгрузки Urals из балтийских портов 9–13 февраля выросли на 4,8%, до 1,3 млн тонн. Более половины объемов (0,7 млн тонн) ушло в Индо-Тихоокеанский регион. При этом ситуация уже сказывается на экспорте нефтепродуктов: отгрузки дизтоплива из Приморска в первой декаде февраля упали на 23% к январю, а ставки фрахта на него выросли в 1,6 раза.

