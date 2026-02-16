В «Яндекс Go» рассказали о возможном росте цен на такси до 20% из-за снегопада

Из-за сильных снегопадов в Москве время поездки на такси выросло на 25-30%. По прогнозам аналитиков, увеличение времени в пути может повысить стоимость поездки до 20%. Об этом рассказали «Ъ» в пресс-службе «Яндекс (MOEX: YDEX) Go».

В сервисе отметили, что сегодня вечером спрос на такси будет выше, чем обычно в будние дни, однако число водителей остается прежним. В некоторых районах Москвы, где количество заказов превысит число доступных автомобилей, будет срабатывать повышенный коэффициент.

В компании посоветовали планировать поездки заранее, заказывать машину до начала часа пик или после его окончания, а также закладывать дополнительное время на дорогу. Увеличение длительности поездок и вся сопутствующая динамика роста цен ориентировочно сохранится до 21:00 мск, уточнили в «Яндекс Go».