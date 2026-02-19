Силы ПВО за ночь сбили над Россией 113 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 35 БПЛА сбили над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью, 10 — над Новгородской областью, четыре — над Ленинградской областью, два — над Калужской областью.

В Брянской области при атаке БПЛА в селе Лопушь пострадали два мирных жителя, их госпитализировали. Также повреждены пять частных домов, полностью сгорела баня, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ленинградской и Смоленской областях

обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.