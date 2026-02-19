«Яндекс» подал заявки на регистрацию товарных знаков для роботакси

Компания «Яндекс» 17 февраля подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси». Документы предусматривают правовую охрану брендов для широкого перечня товаров и услуг, включая автономные и беспилотные автомобили, устройства для автоматического управления транспортом, а также программное обеспечение и цифровые платформы для организации пассажирских перевозок. Информация содержится в материалах Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости».

Факт подачи заявок изданию подтвердили в пресс-службе «Яндекса». В компании пояснили, что регистрация бренда является частью планомерной подготовки к масштабированию сервисов на базе беспилотных технологий. «Мы последовательно работаем над расширением возможностей роботакси и создаем юридическую и технологическую основу для масштабирования по мере готовности инфраструктуры и регулирования»,— заявил представитель «Яндекса».

29 октября из отчетности компании по МСФО за третий квартал 2025 года стало известно, что «Яндекс» планирует интегрировать автономные машины в сервис «Яндекс Такси» до конца 2026 года. К этому времени компания намерена вывести на дороги Москвы более 200 роботакси. 100 из них будут предназначены непосредственно для поездок пользователей, еще 100 — для исследовательских целей и развития технологий.