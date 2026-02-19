Американский овертайм

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершился четвертьфинальный раунд мужского хоккейного турнира. В заключительном матче этой стадии сборная США победила шведов — 2:1. Как и в двух других четвертьфиналах, здесь тоже все решилось в овертайме, а главным героем стал защитник Куинн Хьюз. Теперь в полуфинале, согласно своим рейтинговым номерам в play-off, американцы сыграют со словаками, а канадцы — соответственно с финнами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Такой четвертьфинал, который выдали чехи с канадцами, уже, конечно, невозможно было переплюнуть, тем не менее противостояние сборных США и Швеции тоже обещало стать украшением олимпийского турнира, ведь эти команды стояли в очереди претендентов на золотые медали вслед за Канадой. «Тре крунур», правда, на групповом этапе заставили несколько усомниться в своей готовности к турниру и получили слишком низкий для себя седьмой номер посева в play-off, но, с другой стороны, американцы до четвертьфинала встречались только с соперниками, которые заметно уступали им в классе, так что по-настоящему Олимпиада для них началась лишь сейчас.

Шведам пришлось участвовать в квалификационном раунде, и накануне они уверенно разобрались с латвийцами — 5:1. При этом вряд ли подопечные Сэма Халлама потратили много сил, и дополнительный спарринг им, скорее всего, не помешал. К тому же нападающий Лукас Рэймонд воспользовался случаем, набрал три очка и с восемью баллами по системе «гол плюс пас» поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров нынешней Олимпиады, пристроившись за канадцем Коннором Макдэвидом. В общем, шведы имели возможность докрутить какие-то детали в своей игре. Кроме того, они, видимо, окончательно определились с основным вратарем, сделав выбор в пользу Якоба Маркстрема.

Тем временем американцы отдыхали два дня, а чем это может быть опасно, наглядно показал как раз четвертьфинальный матч «Кленовых листьев», которые, судя по всему, сбились с ритма и выглядели какими-то тяжелыми. Да и финны, а у них была и вовсе трехдневная пауза, столкнулись с теми же проблемами потери тонуса. Как и канадцы, они все же преодолели трудности и со скрипом пролезли в полуфинал. Но сборная США сразу включилась в игру и быстро заработала большинство, хотя если бы не Маркстрем, защитник Ноа Ханифин мог забить практически одновременно с нарушением правил. Шведский голкипер и потом не позволил американцам открыть счет, а постепенно в работу втянулся и их вратарь Коннор Хеллебайк.

Впрочем, в основном все броски носили открытый характер и не представляли особой опасности для таких квалифицированных вратарей. Немудрено, что первый период завершился нулевой ничьей.

После перерыва на площадке тоже установилось равновесие, но по голевому моменту команды создали, когда сначала Рэймонд неожиданно подкрался на дальнюю штангу и попал в щиток Хеллебайка, а затем уже Джейк Генцел не сумел пробить Маркстрема с ближней дистанции. На 32-й минуте американцы все-таки добились успеха. И если Чарли Макэвой чуть ранее упустил отличную возможность отличиться с добивания, то Дилан Ларкин, выиграв вбрасывание вскоре после этого эпизода, приехал на пятак и подставил клюшку под наброс от синей линии Джека Хьюза. Шведы явно просели во второй половине второго периода и совсем перестали беспокоить Хеллебайка, тогда как Маркстрем только успевал ловить шайбы. Сборная США еще и поиграла в большинстве, но опять безрезультатно.

В третьей двадцатиминутке «Тре крунур» ничего не оставалось, как идти вперед, однако американцы не собирались отдавать инициативу и просто охранять свое минимальное преимущество. Разве что Винсент Трочек перестарался и дал шанс скандинавам на реализацию лишнего хоккеиста, но они его удаление не использовали. А потом их снова выручил Маркстрем, когда Мэттью Болди бросал ему в упор. Команда Майка Салливана лучше смотрелась даже в позиционном нападении, несмотря на то что техничные шведы обычно хороши в этом компоненте. Когда же им удавалось закрепиться в чужой зоне, то они упирались в непробиваемую стену. Да и Хеллебайк стоял как скала. Когда Адриан Кемпе угодил в штангу, показалось, что отыграться шведской сборной уже не судьба. Но за полторы минуты до конца третьего периода, как только Маркстрема заменили на шестого полевого игрока, Рэймонд вложил шайбу в крюк Мике Зибанежаду, и тот мощным щелчком все же прошил Хеллебайка.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, и в этом четвертьфинале дело также дошло до овертайма.

Канадцам победу в формате «три на три» принес Митч Марнер, финнам — Арттури Лехконен, а американцы вырвали ее благодаря убойному броску защитника Куинна Хьюза с рикошетом от штанги. Таким образом, в полуфиналах, которые состоятся 20 февраля, встретятся сборные США и Словакии, Канады и Финляндии.

Александр Ильин