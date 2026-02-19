Шойгу усомнился, что кто-либо сможет заменить Россию в управлении ж/д Армении

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ни одна страна не сможет полноценно заменить российскую компанию в управлении железными дорогами Армении.

«Не буду оценивать компетенции других государств, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко не в самых простых условиях»,— сказал господин Шойгу в разговоре с ТАСС.

По его словам, Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) ежегодно перевозит более 500 тыс. пассажиров, в том числе около 360 тыс. в местном сообщении, и свыше 1,6 млн тонн грузов. «Вклад компании в экономику республики трудно переоценить: все критически необходимые грузы для нужд Армении перевозятся силами ЗАО «ЮКЖД»,— добавил секретарь Совбеза.

В конце декабря 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что республика готова взять у России из концессионного управления участки армянских железных дорог, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией. В феврале господин Пашинян сообщил, что из-за российской концессии на железные дороги Армения теряет конкурентные преимущества