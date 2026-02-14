Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за российской концессии на железные дороги страна теряет конкурентные преимущества. Он предложил России продать концессионное управление стране, дружественной Еревану и Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Никол Пашинян

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

«В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум»,— сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по «Sputnik Армения»).

Как уточнил премьер, для некоторых стран вопрос наличия российского управления железными дорогами Армении становится все более веским. Никол Пашинян добавил, что Россия на практике не создает никаких препятствий для региональных проектов.