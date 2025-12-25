Армения готова восстановить ведущие в Азербайджан участки ж/д вместо России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова взять у России из концессионного управления участки армянских железных дорог, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией. По его словам, этот вопрос обсуждался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 декабря.

Никол Пашинян просил восстановить железные дороги от Ерасха до границы с Азербайджаном и от участка Ахурик до турецкой границы. По концессионному договору системой железнодорожного транспорта Армении занимается дочерняя структура РЖД — «Южно-Кавказская железная дорога».

«Я также выразил готовность правительства Армении взять обратно из концессионного управления эти участки и восстановить их за государственные средства, если вдруг выяснится, что у Российской Федерации есть какие-то проблемы с надлежащим восстановлением этих участков или РФ видит какие-то проблемы»,— сказал Никол Пашинян на брифинге.

Восстановить эти участки железных дорог Армении необходимо для реализации проекта «Маршрут Трампа»: системы транспортных коммуникацией на Южном Кавказе, который в том числе должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Управлять маршрутом будет частная американская компания.

Лусине Баласян