В Великих Луках БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении»,— написал господин Ведерников.

Позднее глава региона уточнил, что из-за удара БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал, что в Псковской области объявлена угроза атаки БПЛА. Он уточнил, что скорость мобильного интернета в регионе может быть замедлена. Аэропорт Пскова приостановил работу.