Все призеры Олимпиады 18 февраля

В среду, 19 февраля, на Олимпиаде в Италии было разыграно девять комплектов медалей.

Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. 1. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция); 2. Надя Келин и Надине Фендрих (Швейцария); 3. Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек (Германия). Мужчины. Командный спринт. 1. Йоханнес Клэбо и Эйнар Хедегарт (Норвегия); 2. Бен Огден и Гус Шумахер (США); 3. Элиа Барпа и Федерико Пеллегрино (Италия).

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. 1. Су Имин (Китай); 2. Тайга Хасегава (Япония); 3. Джейк Кантер (США). Женщины. Слоупстайл. 1. Мари Фукада (Япония); 2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия); 3. Кокомо Мурасэ (Япония).

Горные лыжи. Женщины. Слалом. 1. Микаэла Шиффрин (США); 2. Камиль Раст (Швейцария); 3. Анна Свенн Ларссон (Швеция).

Фристайл. Женщины. Акробатика. 1. Сюй Мэнтао (Китай); 2. Даниэлла Скотт (Австралия); 3. Шао Ци (Китай).

Биатлон. Женщины. Эстафета. 1. Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлья Симон (Франция); 2. Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг и Ханна Оберг (Швеция); 3. Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Марен Киркейде (Норвегия).

Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м. 1. Чхве Мин Джон, Ким Гил Ли, Сим Сок Хи и Но До Хи (Южная Корея); 2. Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Хайра Бэтти и Арианна Сигель (Италия); 3. Данае Блэ, Флоренс Брюней, Ким Бутен и Кортни Саро (Канада). Мужчины. 500 м. 1. Стивен Дюбуа (Канада); 2. Мелле ван'т Ваут; 3. Йенс ван'т Ваут (оба — Нидерланды).

В медальном зачете с отрывом лидирует сборная Норвегии (15 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых). Второй идет команда Италии (9-5-12). Полный медальный зачет — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов