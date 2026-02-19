Канадский шорт-трекист Дюбуа стал двукратным олимпийским чемпионом

Шорт-трекист Стивен Дюбуа победил на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Италии. Он финишировал за 40,835 секунды.

Второе место занял нидерландец Мелле ван'т Ваут, показавший результат 40,912 секунды. Третьим стал его младший брат Йенс ван'т Ваут, отставание которого составило 1,073 секунды. Ранее на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо он взял золото на дистанции 1000 м и 1500 м.

Стивену Дюбуа 28 лет. На Олимпиаде в Италии он стал серебряным призером в смешанной эстафете. На прошлых Играх в Пекине канадец выиграл эстафету, а также взял серебро и бронзу на дистанциях 1500 м и 500 м соответственно. На счету шорт-трекиста пять побед на чемпионате мира.

Таисия Орлова