Из кувшина вышел финн

Четвертьфинальная стадия хоккейного турнира Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо уже могла преподнести два сюрприза, но в итоге обошлась без них. Вслед за канадцами чудом спаслись финны. На протяжении большей части матча против сборной Швейцарии они выглядели безнадежно. Однако в конце третьего периода перевернули сценарий, отыграли отставание в две шайбы и дожали соперника в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Финляндии Арттури Лехконен (слева)

Фото: David Josek / Reuters Нападающий сборной Финляндии Арттури Лехконен (слева)

Фото: David Josek / Reuters

Вылет финнов, конечно, не считался бы сенсацией. По крайней мере, полновесной, безоговорочной. Такой, какой стал бы вылет сборной Канады, чуть раньше в среду чудом избежавшей катастрофы в своем четвертьфинальном матче (см. “Ъ” от 19 февраля). В команде Антти Пеннанена и близко не было канадской мощи. И потеря Александра Баркова, ключевого игрока центральной оси, пропускающего из-за травмы текущий сезон, здесь ни при чем.

С подозрением на сборную Финляндии можно было смотреть уже после первого матча группового этапа против словаков. Получив в соперники уступающую в классе, но организованную команду, фаворит не знал, как ему играть. Будто не хватало изобретательности. Примерно та же картина наблюдалась и в среду.

Швейцарцы — команда из той же когорты, что словаки,— поставили перед финнами те же неразрешимые вопросы. Что делать с шайбой? Как раскачивать стройную оборону?

Возможность раскачать ее была в большинстве — право разыгрывать лишнего у финнов появилось в самом дебюте встречи. В равных составах шансов было не видно. Швейцарское нападение, лишившееся на этом турнире двух важных исполнителей — Кевина Фиалу и Дениса Мальгина — конечно, тоже нельзя было назвать чересчур затейливым. Изяществ, впрочем, не требовалось. Выйти вперед удалось благодаря ошибке соперника.

Она была очень грубой. Допустил ее опытный Юусе Сарос, финский вратарь. Он вышел подобрать шайбу за своими воротами. Неприятностями не пахло. Кен Егер вроде бы не оказывал особого давления, однако шайбой легко завладел. А через пару секунд Дамьен Риат завозил ее в пустой створ — оступившись, Сарос не успел вернуться и исправить оплошность.

Через минуту после первого взятия ворот случилось второе.

Швейцарцы провели размашистую атаку с ходу с двумя поперечными передачами и подключением второго темпа. Забить сразу чуть помешали рикошеты. Но пятерка в белой форме задержалась в чужой зоне и через полминуты довела дело до конца. Пиус Зутер пасовал из-за ворот на Нино Нидеррайтера. Тот накатывался к левому кругу вбрасывания и воспользовался свободой. Прицелился и попал.

А дальше — полчаса смертной скуки. Отреагировать на пощечины сразу финны не сумели. Во втором периоде они навалились на оппонента, бросили по чужим воротам 16 раз, но какой толк, когда все броски либо издалека, либо с острейших углов? Третий период тоже начали медленно.

Шанс отыграть один гол подкинуло удаление Джей-Джея Мозера. Редкий случай, когда момент в большинстве — это выход один на один. Правда, к несчастью, выскакивал на вратаря Леонардо Дженони не кто-то из форвардов, а защитник Миро Хейсканен. Он заложил вираж, но избавился от шайбы слишком поздно — проехал нужную точку. А дальше — снова никаких намеков. С розыгрышем численного преимущества не ладилось. Под конец двухминутного отрезка финны и вовсе чуть не пропустили.

Возродить интригу помогло чуть позже индивидуальное мастерство Себастьяна Ахо. Форвард не стал ничего выдумывать. Доехал до правого круга вбрасывания и пульнул в дальний угол, спрятав бросок за защитника Йонаса Зигенталера. 1:2. Вот тут-то финны забегали, заиграли агрессивнее. Появилась у них энергия для быстрых вертикальных атак. За две с половиной минуты до сирены в замечательной позиции оказался Капо Какко. Рядом со штангой. Следом с близкого расстояния бросал получивший в отсутствие Баркова капитанскую нашивку Микаэль Гранлунд. Во вратаря.

Когда терпеть швейцарцам оставалось меньше полутора минут, их соперники, уже вшестером, обосновались в зоне. И в этой позиционной атаке у них получилось то, что не получалось весь матч.

Микко Рантанен принял шайбу у борта и, стянув на себя двоих, сунул ее в центр. Рупе Хинтц, оказавшись перед воротами, бросать даже не подумал — тут же не глядя отправил передачу за спину и подключил Миро Хейсканена, уже запоровшего один верный момент. Бросал финский защитник с левого полуфланга практически без помех. Но бросал мимо… И в этот момент ему на помощь пришла клюшка кого-то из швейцарцев. Гол, 2:2!

А овертайм, на старте которого было много сумбура, вырулил к еще одному чистому выходу один на один. И на этот раз противником Леонардо Дженони оказался тот, кто был нужен финнам, нападающий Арттури Лехконен. Он без раздумий метнул шайбу в верхний угол и вытянул свою команду в полуфинал.

Соперник сборной Финляндии на следующей стадии пока неизвестен. Кто им станет, зависит от исхода последней четвертьфинальной встречи. Если победителем из нее выйдут американцы, то следующим барьером для финнов станет сборная Канады. А если шведы, то финны во второй раз за турнир сыграют со словаками.

Роман Левищев